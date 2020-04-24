Bayram eve geldi

Antalya'da önceki yıllarda meydanlardan taşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu bu yıl evlerde yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan Antalyalılar evlerin balkon ve pencerelerini al bayraklar, Atatürk posterleri ve süslemelerle donattı. Türkiye'nin en büyük dönme dolabı ile MarkAntalya alışveriş merkezinin cephesinde de Türk bayrağı şeklinde ışıklandırması ile dikkat çekti.Belediyeler de bayram coşkusunu kortejlerle evlere getirdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar, belediyelerin düzenlediği konvoylara alkış ve bayraklarla eşlik etti. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu, Antalyalılara konserler verdi. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı belediyeleri de düzenledikleri kortejlerle karnaval havası yarattı. En renkli kortejlerden birine Kepez Belediyesi imza attı. Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisi video konferans yöntemiyle çocuklarla toplandı. 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, her çocuğa oyuncak verilmesi ve ebeveynlerinin tek işinin çocuklarıyla ilgilenmesi gibi önerileri kabul etti. Kaş Belediyesi de çocuklara sürpriz olarak hazırlanan gezici 23 Nisan minibüsü ile mahalle mahalle dolaştı, evlere misafir oldu.Antalya'da üç Kur'an kursu öğreticisi, de evlerinde kalan çocukların bayram coşkusundan mahrum kalmamaları için palyaçolu sürpriz etkinliğe öncü oldu. Sokakta palyaçoların müzik eşliğinde gösteri yaptığını fark eden çocuklar, hemen balkonlara koştu. Yasağa rağmen özel izinle üretime devam eden çiftçiler de çocukları unutmadı. Yurtpınar Mahallesi'ndeki Süleyman Kurtan'ın 6 yaşındaki ikizler İsmail ve Asiye, babalarına yardım için gittikleri serada, Türk bayrağı astıktan sonra domates topladı. Kumluca ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek ekibi, 6 yaşına giren Adem Efe Çiftçi'ye polis kıyafeti hediye ederek, en büyük isteğini gerçekleştirdi. Ekipler 8'inci yaşlarını kutlayan Bade Nur Yılmaz ile Ecrin Su Tekdemir'in de doğum günlerini kutladı. Alanya ilçesinde ise jandarma ekipleri, 3 yaşına giren Ecrin'e doğum günü sürprizi yaptı. Sabah saatlerinde ise meydanlardaki törenler sessiz geçti. Çocukların ve vatandaşların katılamadığı törenlerde sosyal mesafe kurallarına uyularak Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Protokol üyeleri törene maskeli katıldı.