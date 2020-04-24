Bizim Elena yardım istiyor

Alanya ilçesinde yaşayan SMA hastası Ukraynalı Elena Taran (40) yaşama azmiyle dikkat çekiyor. 5 yıl önce Ukrayna'daki iç savaştan kaçarak gelen Elena Turan, eşi Aleksei ve 5 yaşındaki kızı Anastasia Taran ile birlikte hastalığını yenmek için savaşıyor. İngilizce ve Almanca hem çevirmenlik, hem de öğretmenlik yapan Elena Turan, ülkesinde tedavi olamadığı için Türkiye'de tedavi olmaya başladı. Hastalığın durması için tedavinin Almanya'da devam etmesi gerekirken, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışına çıkışlar yasaklanınca bu hayali suya düştü. En azından yurtdışından ilaçlarını alabilmek için destek isteyen Elena Turan, "Ben yaşamak istiyorum. Kızımın büyüdüğünü görmek istiyorum. İnanmak istiyorum, hem de bir mucize bekliyorum" dedi. Elena Taran, teşhisinin kendisine 1 yaşındayken konduğunu anlattı. Taran, "Ben ona 'kibar katil' diyorum. Beni yavaş yavaş öldürüyor" dedi. Elena Taran, kardeşini de aynı hastalıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.