Doğal izolasyon

19 ilçesi içinde koronavirüs vakasının görülmediği tek yer olan 60 bin nüfuslu Kaş, doğayla iç içe olması nedeniyle doğal izolasyona iyi bir örnek olarak gösteriliyor. Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Plaj geçen ağustos ayında bir günde 10 bin kişi ağırlayıp, tarihi rekor kırarken, bugün tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Kaş'ta jandarma, emniyet ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkış yapan araçları çok sıkı bir şekilde denetliyor. Ayrıca ilçe merkezinde hemen herkesin maskeyle dolaştığı iş yerlerinin ise kapalı olduğu görüldü.Kaş Belediye Başkanı Ak Partili Mutlu Ulutaş, kış döneminde yerli vatandaşların kaldığını, yasaklar başlayınca dışarıdan kimsenin gelemediğini ve kendi içinde izole olduğunu anlattı. Nisan ayı içinde de rezervasyon almadıklarını ve olan rezervasyonları da iptal ettirdiklerini anlatan Ulutaş, "Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz. Kaş evinde, aynı güzelliklerini koruyor. Süreç geçtikten sonra güzellikleri yaşayalım" şeklinde konuştu.