İftar programı yok

koronavirüs önlemleri kapsamında ramazan ayı için yeni kararlar alındı. Alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği ramazan ayının geleneksel davranışlarının artırabileceği göz önüne alınarak yeni yasaklar açıklandı. Buna göre, ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinlik ve iftar çadırı yasaklandı. Ramazan davulcuları da evleri dolaşıp, tek tek vatandaşlar ve hanelerden bahşiş toplayamayacak.Bir diğer düzenleme de pide kuyruğu görüntülerine karşın da önlem alındı. İftar öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla, pide ve ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda pide ve ekmek üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. Ancak o saate kadar üretilmiş pide ve ekmeklerin satışı devam edecek. Bu işyerleri iftar saatlerinden sonra üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edecek. Ayrıca mezarlık ziyaretlerinin artacağı göz önüne alınarak giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılması, arife günü ve bayramda ise mezarlığa ateş ölçümü sonrası girilmesi kararlaştırıldı.