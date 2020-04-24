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Jandarmadan pasta jesti

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
Jandarmadan pasta jesti
ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde evinin bahçesinde oynarken jandarma aracını görünce hızla eve koşan görüntüsüyle yüzleri gülümseten minik Bayram Emir Karlı'ya, jandarma ekipleri 3'üncü yaş günü için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan minik Bayram, yine evinin önünde otururken jandarma aracının geldiğini gördü ama bu kez içeri kaçmadı.

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Jandarma ekipleri yanlarında getirdikleri yaş pasta ile hediyeleri Bayram Emir Karlı'ya verdi. Bayram Emir'e bir diğer hediye ise Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya'dan geldi. Minik Bayram Emir pasta ve hediyelerle çok mutlu oldu. Jandarmanın yaptığı sürprizden dolayı teşekkür eden baba Mehmet Karlı, "Normalde jandarmayı çok seviyor, geçerken onlara el sallar. Bayram Emir ya çevreden etkilendi ya da haberlerde gördü, o nedenle kaçtı" diye konuştu.
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Jandarmadan pasta jesti
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