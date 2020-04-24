Kaçak kumar oynanan villaya ikinci kez baskın

Antalya'nın Gaziapaşa ilçesi Bakılar Mahallesi'nde bulunan villaya son bir ayda ikinci kez kumar baskını düzenlendi. Villaya 9 Nisan'da jandarma baskın düzenlemiş ve villada kumar oynadığı belirlenen 13 kişi yakalanmıştı. Aramada masa üzerinde 7 bin 200 lira, 11 deste iskambil kağıdı, 22 poker pulu ele geçirilmiş, kumarcılara ise 57 bin 200 lira para cezası kesilmişti.Olayın ardından bahse konu villada tekrar kumar oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine Kaymakamlığın oluruyla 30 gün süreyle villa mühürlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu daha önce yapılan baskını, sosyal medya hesabından 'İlginç olaylar oluyor' başlığıyla duyurmuştu.Burdur'un Bucak ilçesinde polisin yaptığı operasyonda bir evde kumar oynayan 14 kişiyi yakalandı. Operasyonda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 3 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda iskambil kağıdı, oyun pulu, şüphelilerin isimleri ve çeşitli para miktarının yazılı olduğu yazboz ile ajanda ele geçirildi.Ayrıca iskambil kağıtlarını ve yazbozu odada bulunan sobaya attığı tespit edilen bir kişi hakkında ''Suç delillerini yok etme' suçlamasından adli işlem başlatıldı. Kumarcılara 57 bin 575 lira ceza uygulanıp ev mühürlendi.