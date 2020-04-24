Salda Gölü’nde hassas çalışma

Yeşilova ilçesinde 24 NİSAN 2020 CUMA YIL: 17 SAYI: 5889 beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan yüklenici firmanın alandan usulsüzce aldığı malzeme, hassas çalışmayla yerine bırakılıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın göl kenarına yaklaşık 800 metre uzaktaki bir noktadan iş makinesiyle alınan ve kamyonla taşınan malzemeyle tesviye çalışması yapması üzerine alanın eski haline getirilebilmesi için bilim insanlarının da yer aldığı bir çalışma başlattı. Bakanlığın görevlendirdiği akademisyenlerden oluşan kurulun nezaretin yürütülen çalışmalarda, işçiler alandan alınan malzemeyi eski yerine taşımak için el arabası, kürek ve tırmıklarla hassas bir çalışma yürütüyor. İş makinesi sokulmayan alanda görev yapan işçiler, bilim insanlarının kontrolü ve yönlendirmesiyle taşıdıkları malzemeyi Beyaz Adalar bölgesindeki orijinal yerlerine bırakıyor.Sahada çalışmaları sürdüren Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, alanı titiz bir çalışmayla eski haline geri getireceklerini söyledi. Alınan malzemenin yine Salda Gölü yakınında olduğunu, bozulmadığını anlatan Gökçeoğlu, ''İnsan maharetiyle ve küreklerle mümkün olduğu kadar malzemenin saflığı korunarak el arabası gibi küçük tekerli araçlarla malzemeyi eski yerine taşıyoruz. Alana herhangi bir iş makinesi sokmadan çalışmayı gerçekleştiriyoruz" dedi. Gökceoğlu, titiz çalışmayla birkaç güne kadar alanın orijinal haline döneceğini belirtti. Salda Gölü'nü 7 gün 24 saat takip edecek kamera sisteminin kurulumu da tamamlandı. Bölge 24 saat www.saldagolu. gov.tr adresinden izlenebilecek.