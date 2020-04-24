Sivil toplumun yardım atağı

Akdeniz Bölgesi'nde sivil toplum kuruluşları yardım ve destek çalışmalarını artırdı. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını dolayısıyla mağdur olan şoförlere, Ramazan ayı dolayısıyla 2 bin erzak paketi dağıttı. Özçelik, "İlk etapta üyelerimiz arasında 65 yaş üzeri taksici esnafımıza erzak yardımı yaptık. Sonrasında Antalya Merkez'de yer alan yaklaşık 189 durak ve 3 bin ticari araç dezenfekte ettirdik" diye konuştu.Burdur Ticaret Borsası (BTB) tarafından da ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere bin gıda kolisi hazırlandı. BTB Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla hazırladıkları 1000 gıda kolisinin, ihtiyaç sahibi ailelere, Vefa Sosyal Destek Grubu işbirliğiyle gönderilmek üzere hazırladıklarını belirtti. Gündüzalp, iş dünyası olarak, ihtiyaç sahibi ailelerin her anlamda ayında oduklarını söyledi.