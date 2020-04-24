Turizmde ilk haberler iyi

turizmde iki ana pazarından olumlu haberler geldi. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Yuri Barzykin, koronavirüs salgının bitmesinin ardından Rus turistlerin yurtdışı tatilinde ilk tercihinin Türkiye olacağını açıkladı. Önceliğin hem Rusya'da, hem de Türkiye'de salgın ortamının normalleşmesi olduğunu anlatan Barzykin, temmuz ayı ortası itibariyle Rus turist hareketinin başlayabileceğini ifade etti.Almanya'da ise Antalya ilgisi internet tercihlerine yansıdı. Online seyahat sitelerine hizmet sunan Traffics isimli yazılım şirketi verilerine göre Almanya'da koronavirüs salgınına karşın mart ayı ortasından itibaren internet üzerinden yapılan tatil aramalarında ilk sırada Antalya yer aldı. Avrupa Birliği siyasetçilerinden 'bu yaz rezervasyon yapmayın' uyarılarına karşın Alman turistlerin temmuz ve ağustos ayları için Antalya'ya rezervasyon yaptırdığını dikkat çekti. Verilere göre rezervasyon yaptırılan internet aramalarında da, rezervasyonsuz aramalarda da Antalya ilk sırada yer aldı.Antalya'ya rezervasyonla sonuçlanan aramalarda Yunanistan'ın Rodos, rezervasyonla sonuçlanmayan aramalarda ise İspanya'nın Mayorka destinasyonu takip etti.