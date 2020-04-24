‘Vefalı’ çalışma

Antalya'da koronavirüs salgını nedeniyle oluşturulan 'Vefa Destek Grupları' içinde yer alan Kur'an kursu öğretmeni 10 kadın büyük bir özveri ile çalışıyor. 65 yaş üstü yaşlılarının her derdine koşan kadın öğretmenler, onların market alışverişlerini yapıp yemeklerini pişiriyor. Kepez İlçe Müftülüğü'ne bağlı kurslarda öğreticilik yapan kadınlar haftanın iki günü Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimi yapıyor.Günlük bin adet maske üretimi yapan kadınlar, dikiş makinelerini evlerine götürüp akşamları da gönüllü olarak üretim yapıyor, adeta arı gibi çalışıyor. Yetim ailelere, kimsesiz vatandaşlara yemek pişiren kadınlar, bu yemeklerin dağıtımını da yapıyor. Koronavirüs nedeniyle vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için özverili bir şekilde sahada çalışan öğreticiler, şehit ailelerinin evlerini günlük ziyaret ediyor. Yaşlı vatandaşların ilaç kullanımına yardımcı olan kadınlar rahatsızlanan yaşlı vatandaşları doktora götürüyor.Kur'an kursu hocalarının maske üretim çalışmalarını ziyaret eden Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlı, özverili çalışmalarından dolayı hocaları tebrik etti. Vefa Destek Grubu adına çalışmalarını sürdüren hocaların fedakarca çalıştıklarını belirten Arcaklıoğlu, "Burada dikilen maskeler dezenfekte edildikten sonra da valiliğimiz kanalıyla vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Ramazan ayı ve koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi olarak gıda yardım hayır çarşısı oluşturulduğunu belirten Arcaklıoğlı, "Baba Yusuf Cami'nde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere hem bu süreçte hem de ramazan ayında koliler haırdladım. Bütün ailelere ulaştıracağız. Kültür Akınlar Camisinden de gıda ve temizlik malzemelerini toplayıp ailelere ulaştırmış olacağız" diye konuştu.