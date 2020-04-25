130 bin çiftçi görev başında

yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da üretim yapan çiftçiler, koronavirüse karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor. Sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak amacıyla fedakar şekilde çalışan çiftçiler, maske takarak topladıkları ürünlerini her gün Türkiye'nin çeşitli illeri ile Rusya, Orta Doğu ve Avrupa pazarına gönderiyor.Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhracattaki sorunlar aşıldı. Antalya'da 300 bin dönüm serada 130 bin çiftçimizle ülkemizi besliyoruz. Hem Türkiye'yi, hem de dünyayı doyuruyoruz" ifadelerini kullandı. Seralarda çalışılırken üreticilerin kurallara çok dikkat ettiğini anlatan Alp, "Serada rahat çalışmak için her çalışan arasında 3,5 metre ara oluyor. Salgından sonra sosyal mesafeye daha çok dikkat etmeye başladık. Maske ve eldivenle çalışıyorlar. Ürünlere çıplak elle temas edilmiyor" ifadelerini kullandı. Aksu ilçesinde baba mesleği çiftçiliği sürdüren Yusuf Dalaman ise yaklaşık üç ay önce diktikleri domateslerden mahsul almaya başladıklarını belirterek, "Aylarca çalışıp emek verdik. Şimdi bin bir emekle yetiştirdiğimiz ürünleri toplayıp vatandaşlarımıza sunmaya başladık" diye konuştu.