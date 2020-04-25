Aşeren kadına sürpriz

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde yaşayan Baran ailesi aksam saatlerinde evlerinde televizyon izlerken filmde yaprak sarmasını gören 9 aylık Yeliz Baran, eşine canının yaprak sarması çektiğini söyledi. Yahya Baran ise korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden açık market bulamadı. Derdini, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak, zabıta ekiplerine anlattı. Market açtırmanın mümkün olup olmadığını sordu. Ekipler bunun için polis merkezi ile görüşmesi gerektiğini belirtti. Çaresiz eş, emniyeti aradı fakat istediği cevabı oradan da alamadı.Bu sırada büyük bir sürpriz gelişme yaşandı. Zabıtada görev yapan Fahrettin Arısoy konuşmalara kulak misafiri oldu, evde akşam yemeğinden kalma yaprak sarması olduğunu belirterek, eve gidip getirdiği sarmayı ekip arkadaşıyla birlikte hamile kadının oturduğu adrese teslim etti. Gelecek hafta dünyaya getireceği bebeğin hayalini kuran Yeliz Baran ise, "Teşekkür ederim gerçekten, beklemiyordum geleceğini bir de bu saatte sokağa çıkma yasağından dolayı. Ama geldi çok teşekkür ederim" dedi.