Askıda bir ayda 4 bin ekmek

BURDUR'DA koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için 'askıda ekmek' uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu. Burdur'da ilgiyle karşılandığını anlatan fırıncı Ömer Sarı, "Üç ay önce askıda ekmek uygulamasını başlattık. İçinde bulunduğumuz koronavirüs sebebiyle birçok mermer ocakları kapandı. Çalışanlar işten ayrıldı. Bizler de bu kampanyayı devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahiplerinin almaları için kurduğumuz stant fırından uzağa kuruldu. Bir ayda 4 bin ekmek dağıtıldı" dedi.