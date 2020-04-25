Denizli Sackey’i almak istiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Isaac Sackey'in bonservisini alabilmek için harekete geçti. Ön liberoda görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi.
GIRIŞIMLERE BAŞLADILAR
Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi. Denizlispor'la bu sezon 15 Süper Lig, 4 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan 26 yaşındaki oyuncu henüz skor üretemedi. Denizlispor'un Sackey'in yanı sıra Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından kiraladığı Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan
'ın da bonservisini alacağı belirtildi.