Denizli Sackey’i almak istiyor

SÜPER Lig ekiplerinden Denizlispor, sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan kiraladığı Isaac Sackey'in bonservisini alabilmek için harekete geçti. Ön liberoda görev yapan Ganalı oyuncuyu teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği bildirildi.Başkan Ali Çetin'in Sackey transferi konusunda Alanyasporlu yöneticilerle temasta olduğu ve tarafların en kısa sürede anlaşmaya varacağı ifade edildi.'ın da bonservisini alacağı belirtildi.