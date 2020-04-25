Devreye girene cephe alırız

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor'da katıldığı canlı yayında Süper Lig'in başlama tarihi, Erol Bulut ve N'Sakala transferi iddialarına açıklık getirdi.Çavuşoğlu, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen NSakala için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunun iddia edildiğini söyledi. Turuncu yeşilli kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik. Ta ki bazı takımların devreye girinceye kadar. Biz N'Skala'nın teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı" dedi.N'Skala ile ilgili yaşanan gelişmeden son derece rahatsız olan Çavuşoğlu,diye konuştu.Emre Akbaba, Merih Demiral ve Vagner Love transferleri gibi her zaman açık olduklarını dile getiren Başkan Çavuşoğlu, "Ama biz anlaşırken olursa doğru olmaz. Bir kulüp başkanımıza bunu sordum haberim yok dedi. Aradan 5 gün geçti, aramadı. Öyle olursa bizden en ağır cevabı alır. Şu an sessiz kalıyorum. Etik denen bir şey var. Alanyaspor oyuncusuna en tepeden bir teklif gelirse burada kalacak değil ama düşünceler çok önemli" ifadelerini kullandı.ANTRENÖRLERIN bir takımda çalışırken konuşmasının doğru olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile ilgili böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Olsaydı Ali Koç başkanım bana söylerdi. Erol Bulut Hocamla konuştuk. Herhangi bir takımdan ve Fenerbahçe'den de teklif almadığını söyledi. Sezon sonuna kadar bizimle sözleşmesi var. Ali Koç da çok değerli başkanımız, beni arayıp konuşulanların dedikodu olduğunu söyledi."