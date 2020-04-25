Doğada izole yaşam

Antalya'da kamp hayatı ve doğa sevgileri ağır basınca bir yıl önce tüm yaşamlarını içine sığdırdıkları 'Tosbavan' adını verdikleri karavanla hayallerini gerçeğe dönüştüren çift, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor. Doğa tutkunu Murat (39) ve Melike Cansu (32) çifti, sıkıldıkları dört duvar arasından kurtulmak için bir yıl önce karavan hayatını tercih etti. Cansu çifti, bazen güne lüks dairelerin sahip olduğu manzarayla bazen de hayalleri süsleyen doğa harikası yerlerde gözlerini açıyor.Çift, 'dört tekerlekli evleri' ile dünya turuna çıkmayı arzuluyor. Bir giyim mağazasında sorumlu olarak çalışan Murat Cansu, son üç yıldır da düzenli olarak kamp yaptıklarını söyledi. Bu süreçte evde yaşamanın kendilerine zor gelmeye başladığını aktaran Cansu, eşiyle bir yıl önce radikal bir karar alarak evlerini boşalttıklarını, eşyalarını da satarak karavanda yaşamaya başladıklarını dile getirdi.KORONAVIRÜS salg ınıyla mücadele sürecinde kendilerini doğada tamamen izole ettiklerini vurgulayan Murat Cansu: "Çevremizde hiç insan olmuyor, temas edebileceğimiz bir alan olmuyor. Dezavantajı ise güvenlik güçlerine durumu anlatmanın güçlüğü. Bize evinize gidin diyorlar, biz de evimiz burası diye cevap veriyoruz" dedi. Özel bir firmada muhasebe görevlisi olarak çalışan Melike Cansu ise "Eviniz küçüldükçe, siz daha çok özgürleşiyorsunuz" diye konuştu.