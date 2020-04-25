Elde kalan mantar salamura oluyor

TÜRKİYE'NİN en büyük kültür mantarı üretim merkezlerinden Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üreticiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Mantar üreticilerinin depolardan topladıkları mantarlar, iç piyasada yer bulurken, elde kalanlar ise salamura olarak değerlendiriliyor. Mantar üreticisi ve ziraat mühendisi Kadir Eser, "Koronavirüsten dolayı piyasa dalgalanmaları var. Ama her şeye rağmen biz yine üretim yapıyoruz" diye konuştu.Mantarla ilgili pazar sıkıntısı olduğunu da belirten Eser, "Korkuteli üretimin yüzde 65 ile yüzde 68'ine hakim durumda. Korkuteli mantarının önemli bir özelliği var. Özellikle diğer illerde yetişen mantarlara göre rakımdan ve hava koşullarından dolayı bizim kültür mantarımızın yapısı daha sert. Kültür mantarı virüse karşı yüksek protein içeriyor. Bu nedenle vatandaşlarımız kültür mantarı tükensin. Bağışıklık sistemi için yararlı" diye konuştu.