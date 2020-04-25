En neşeli antrenman

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bireysel antrenmanların yanı sıra zaman zaman telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek toplu halde antrenmanlarını gerçekleştiren Antalyasporlu futbolcular, bir ilke daha imza attı.Antrenman, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın konuşmasıyla başladı.Tuna, çalışmaya katılan minik futbolculara seslenerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen sizin de bayramınız. Bugünkü çalışmayı futbolcularımıza sizler yaptıracaksınız. Bizler de sizlere katılacağız.dedi. Antrenmanda Futbol Direktörü Sedat Karabük ile45 dakika süren çalışmada, yapılacak hareketleri minik futbolcular sırayla belirledi. A Takım oyuncuları da geleceğin futbolcularını alkışlayarak bayramlarını kutladı.