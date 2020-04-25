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En neşeli antrenman

FTA , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla antrenmanını, telekonferans yöntemiyle kulübün 12 yaş altı takımıyla yaptı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
En neşeli antrenman
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bireysel antrenmanların yanı sıra zaman zaman telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek toplu halde antrenmanlarını gerçekleştiren Antalyasporlu futbolcular, bir ilke daha imza attı. Kırmızı beyazlıların çalışmasına Antalyaspor 12 yaş altı takımının minik futbolcuları da katıldı. Antrenman, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın konuşmasıyla başladı.

TAMER TUNA'DAN ÇOCUKLARA KUTLAMA
Tuna, çalışmaya katılan minik futbolculara seslenerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100'üncü yılı. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen sizin de bayramınız. Bugünkü çalışmayı futbolcularımıza sizler yaptıracaksınız. Bizler de sizlere katılacağız. Hepiniz evde kalıp sağlıklı yaşamayı ihmal etmeyin. İyi bayramlar diliyorum" dedi. Antrenmanda Futbol Direktörü Sedat Karabük ile 12 Yaş Altı Takımı'nın antrenörleri, futbolcuları ve A Takım oyuncuları ile onların çocukları da yer aldı. 45 dakika süren çalışmada, yapılacak hareketleri minik futbolcular sırayla belirledi. A Takım oyuncuları da geleceğin futbolcularını alkışlayarak bayramlarını kutladı.
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