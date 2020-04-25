Gençlerden beyin fırtınası

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA), koronavirüs salgını ile mücadelesine katkı sunulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. BAKA, Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında 'salgının sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara yönelik girişim tasarlamak' amacıyla internet üzerinden özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Genç Başarı Vakfı işbirliğinde ile hayata geçen GençBizz e-Challenge kapsamında Antalya, Isparta ve Burdur'dan 60 genç beyin fırtınası gerçekleştirdi.Uzaktan erişim yöntemiyle 3 gün süren etkinlikte 8 takım oluşturuldu. Takımlar, koronavirüs salgınının yol açtığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara yönelik iş ve girişim fikirleri üretip bunları jüriye sundu. Jüride Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selen Işık Maden ile iş insanları Esra Erol ve Atakan Atalar yer aldı. Sunumları online takip eden BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören de, tasarladıkları iş ve girişim fikirleri için tüm katılımcıları tebrik etti. Seçilen üç takım, fikirlerini BAKA'ya sunma, fikrin olgunlaştırılması ve kurumlarla işbirliği yapılması imkanına sahip olacak.