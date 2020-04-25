Halı temizliği çok önemli

PROFESYONEL Halı Temizleyicileri ve Yardımlaşma Derneği (PHTYD) Kurucu Başkanı ve Akdeniz Halı Temizleme Fabrikası sahibi Azem Kökez, koronovirüs salgınının yaşandığı dönemde halı temizliğinin çok önemli olduğunu açıkladı.Kökez, evde insanların en çok temas ettiği cismin halı olduğunu belirtti. Kökez, Halıyı ve üzerindeki tozları teneffüs ediyoruz. Bunun için temizliği çok önemli. Özellikle temizlik yapılırken yıkama fabrikalarının uygunsuz ilaç kullanmaması lazım. Aksi takdirde vatandaşa büyük zararı olur. Sağlık Bakanlığının onayından geçen ilaçları kullanılmalı. Vatandaş bize halısının temizlenmesi, sağlıklı olması için veriyor. Kişinin evinde, bebeği, yaşlısı, hastası olabilir. Hele hele içinde bulunduğumuz koronovirüs salgını nedeniyle durum daha hassas olmamızı gerektiriyor" dedi.Bşakan Azem Kökez, "Bahçe ortası ve merdiven altına açılan halı temizleme yerlerinde atık yağlardan ucuza imal edilen şampuanlarla yıkanan halılar evlere mikrop taşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız dikkatli olmalı" diye konuştu.