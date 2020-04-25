Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Islak ve sessiz

Islak ve sessiz

Giriş Tarihi: 25.4.2020 ABONE OL
Islak ve sessiz
ANTALYA'DA koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yağmurlu bir güne uyanan Antalya'da Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Saat Kulesi, 100. Yıl Bulvarı, Konyaaltı ve Işıklar caddeleri gibi merkezi ve yoğun noktalarda insan ve araç trafiği neredeyse tamamen durdu.

SANKİ ŞEHİR BOŞALDI
Sokak hayvanları dışında hareketliliğin olmadığı cadde ve kavşaklarda polis ve zabıta ekipleri yasak nöbetine devam etti. Yasak nedeniyle dükkan ve iş yerleri de kepenklerini açmadı. Kuyumcular çarşısı ve ayakkabıcılar çarşısında boş tezgahlar göze çarptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yağmurlu havada ıssız haliyle görüntülendi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Islak ve sessiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA