İyilik marketi açıldı

Antalya'da Kepez İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahipleri için 'Hayır Çarşısı' adı altında market kuruldu. İlçedeki Baba Yusuf Cami'nin alt katında açılan çarşıda her türlü gıda ihtiyacı, temizlik malzemeleri ve giyecek eşyaları biriktirilerek hazırlanan kolilere yerleştiriliyor. Din görevlileri bu kolileri tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi ve müftülüğün ortak organizasyonu ile kurulan 'Hayır Çarşısı'nda, hayırseverler tarafından bağışlanan yardımlar biriktiriliyor. Temel gıda malzemelerinin yanı sıra hijyen malzemesi, giysi gibi bir hanenin ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek malzemeler çarşı içinde raflara yerleştiriliyor. Gönüllü olarak çalışan din görevlileri koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımları evlerine kadar götürüyor. Çarşı, ramazan ayının başlaması nedeniyle maddi durumu yetersiz olan ailelere kapılarını açık tutuyor. İhtiyacı olan aile gelip gıda ihtiyacını karşılıyor, gelemeyenlere evlere servis yapılıyor..Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlı,, çarşının oluşturulması için hem imam hem müezzin hem de Kur'an kursu öğreticilerinin günlerdir çalıştığını söyledi. Arcaklıoğlu, "Çok güzel bir şekilde bu hayır çarşısını dizayn ettik. Burada oluşturduğumuz iyilik paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılyor. Koronvirüs salgınının ilk görüldüğü günden beri din görevlisi arkadaşlarımız kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Vefa Destek Gruplarına destek verdiler. Bütün arkadaşlarımız sahada çalışmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden vatandaşlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün hayırseverlerimizi çarşımıza desteğe davet ediyorum. 11 ayın sultanı ramazan paylaşma ayıdır" dedi.