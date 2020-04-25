Sitede ağaç savaşı

Antalaya'nın Muratpaşa ilçesinde 13 bloklu 132 dairenin bulunduğu sitede yönetim, astım hastalarının şikayetleri ve ağaçların yıkılma tehlikesine karşı, kesim ve budama kararı aldı. Kararın sitede yaşayanlara bildirilmesinin ardından yönetim, 25 ağacın kesimi için Orman İşletme Müdürlüğünden izin aldı. Resmi izinlerin ardından 21 Nisan günü ağaçların kesimine başlandı. 6 ağacın kesilmesinin ardından bazı site sakinleri kararın kendilerine bildirilmediği ve sağlam olan ağaçların kesildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. İşçilerin kesim yapmasını durduran site sakinleri durumu polise bildirip şikayetçi oldu. Ağaçlar kesilmiş şekilde site bahçesinde dururken, konu polis merkezine şikayetin ardından savcılığa taşındı. Kesilen ağaçların yanına gelen ve tepkilerini dile getiren site sakinleri konunun takipçisi olduklarını ifade etti.Balkonundan ağaçların kesimi nedenini açıklamaya çalışan bir kişiyle, site sakinleri arasında tartışma yaşandı. Site sakini Şerife Gündoğdu, "Budama yapılacak mesajı gelmesine rağmen ağaçların budanmadığını, kesildiğini gördüm. Bir ağacın kesilmesine engel olduk ama birçok ağaç katledilmiş vaziyette" dedi. Diğer site sakini Pınar Çakır ise "25 ağacın 6'sı kesildi. Kesenleri zorla durdurduk. Kalanlarını kurtarmak adına mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yönetici İsmail Ç., ise sitede yaşayan astım hastaları ve ağaçların yağmurda yıkılma tehlikesine karşı kesim kararı aldıklarını söyledi. İsmail Ç., "Biz her şeyi yasalara uygun yaptık. yerine zeytin dikeceğiz" dedi.