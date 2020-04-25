Uçurumda mucize kurtuluş

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde, yağmur nedeniyle kaygan olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak duran araçta sürücü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Elikesik Mahallesi yolunda meydana geldi.İlçe merkezine seyir halinde olan Fatih Pişkin (31) idaresindeki 07 ACU 690 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini sonucu 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Araç kayalık alanda metrelerce sürüklendikten sonra takla atarak alt yolda durdu. Kazada araç hurda yığınına döndü. Araçta yaralanan sürücü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Pişkin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan, mahallenin muhtarı Yusuf Boz, bu yol sürekli araçların uçtuğunu söyleyerek bariyer yapılması konusunda yetkilerden yardım istedi.ALANYA ilçesinde yağan yağmur sonrası yolların kayganlaşması nedeniyle bir diğer kaza ise Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyonet refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön tarafı ezilince, sürücü içeride sıkışarak mahsur kaldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.