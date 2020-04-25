Ümmü Gülsüm dualarınızı bekliyor

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm Beytekin sağlığına kavuşma hayali kuruyor. Siirt Hürriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ümmü Gülsüm'ün babası Bedrettin Beytekin, kızı için dua istedi. Kızının vücudundaki ağrılar nedeniyle 2019 sonunda Siirt Devlet Hastanesine başvurduklarını ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Beytekin, "Yapılan kan testinde doktorlar kızımın lösemi olduğunu söyledi. Dünyaları başıma yıkıldı" dedi.Kızına lösemi olduğunu 3 ay söyleyemediğini anlatan Bedrettin Beytekin, "Kızım romatizma hastası olduğunu düşünüyordu. Ona hastalığını doktorlar söyleyebildi" ifadelerini kullandı. Kızının tedavisi için Antalya'ya geldiklerini dile getiren Bedrettin Beytekin, "Okulun en başarılı öğrencilerinden birisiydi. Hastane odasında yatarken bile okulunu ve arkadaşlarını düşünüyor. Şuan tedavisi iyi gidiyor. Moralimiz yerinde. Kızımın geciken doğum gününü hastanede kutladık. Herkesin duasını ihtiyacımız var eksik etmeyin" diye konuştu.