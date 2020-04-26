Alanya Kızalay’dan yabancılara çağrı

Kızılayı Alanya Şubesi, Ramazan ayına girilmesi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardımları sürdürüyor. Kızılay Alanya Şubesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Ramazan ayında yardım yapmak isteyenlere ve yerleşik yabancılara yardım çağrısında bulunuldu. Çağrıda, yerleşik yabancıların da Kızılay'a destek vermesi istendi. Kızılay Alanya Şubesi Başkanı Mehmet Dikici tarafından İngilizce yapılan çağrıda, "Alanya'mızın turizm sektörü çok olumsuz etkilendi. Sektör çalışanları ve yevmiyeci çalışan işçilerimiz işsiz kaldı. Bu günleri hep beraber yardımlaşarak atlatabiliriz. Türk Kızılay bu günler için var. 'Alanya'da hiç kimse gece yatağa aç girmesin' diyoruz. Siz de bağışyapabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.