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Biraz daha sabır

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
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TÜRKİYE'de koronavirüs salgının en az görüldüğü ve mücadelenin de en iyi yürütüldüğü illerin başında gelen Antalya'da, 96 kişi koronavirüsü yenmeyi başararak sağlığına kavuştu.

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Antalya Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 24 Nisan tarihi itibariyle Antalya'daki toplam test sayısı 6 bin 464'e yükseldi. İl genelinde 25 hastanenin 'Pandemi' ilan edildiği ve bu hastanelerde toplam 2 bin 500 normal ve 250 erişkin yoğun bakım yatağının salgın için ayrıldı ve toplam vaka sayısı 166'ya yükseldi. Toplam vefat eden kişi sayısı ise 11 oldu. Yapılan testlerde pozitif çıkan hastalardan 96 kişi ise tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Hastanelerde yoğum bakımdaki hasta sayısı 7, entübe hasta sayısı ise 2 kişi.

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