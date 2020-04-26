Can dostlar onlara emanet

KORONAVIRÜS salgını dolayısıyla Burdur'da beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için ekipler aralıksız çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından şehrin dışına terk edilmiş hayvanlar tespit edilerek, bulundukları alanlara mama ve su kapları yerleştiriliyor. Bu kapsamda salgın dolayısıyla eğitim öğretime ara verilen ve kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanları için ekipler harekete geçti. Hayvanların bulunduğu yerleri tespit eden ekipler, yanlarında getirdikleri kaplara mama ve su ile onları besledi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Yerel hayvan koruma görevlileri listesini bütün kurumlarımıza ilettik. Yerel hayvan koruma görevlilerimiz sokağa çıkma yasağından muaftır ve onlar da faaliyetlerimize katılıyor. Kendinizi salgından koruyun, sokak hayvanlarını can dostlarımız sokak hayvanlarımızı da açlıktan koruyun. Evde kal, fakat kayıtsız kalma diyoruz" diye konuştu.