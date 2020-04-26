Canlı yayında hukuk dersi

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi Online Eğitim Programı kapsamında youtube üzerinden yayın yapan TBB TV'de Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ders verdi. 23 Nisan nedeniyle 'Ulusal egemenliğin 100. yılında anayasal özgürlüklerimiz ve vatandaşlık bilinci' temasıyla gerçekleşen sunumda ekranları başında anne, baba ve çocuklar programı izleyerek sorular yöneltti.

VATANDAŞLIK BİLİNCİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açılış konuşmasının ardından TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Veysel Kırıcı'nın moderatörlüğünde Prof. Boztosun, sunumunu gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce 'Anayasa Candır' kitabını çıkartan Boztobun, kitabından örnekler vererek anayasal özgürlükler ve vatandaşlık bilinci kavramlarını açıkladı. Programa izleyiciler büyük ilgi gösterirken, soruları ile renk kattı.