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‘Evde kal’ kitap oku

’in bir yıl önce başlattığı ‘Ailemle Okuyorum’ projesi ‘ İçin Okuyalım’ projesine dönüştürüldü. Çocuklar ve aileleri evde kitap okuma yarışına girdi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
‘Evde kal’ kitap oku
Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından daha önce başlatılan ve 1 yıldır sürdürülen her akşam 1 saat 'Ailemler Okuyorum' projesi 'Karantinayı Aydınlatmak İçin Okuyalım' projesine dönüştürüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime evlerinde devam eden dahi öğrenciler, uzmanlar tarafından 'Evde Kal' çağrısı ve sokağa çıkma kısıtlamasını aileleriylwe birlikte fırsata çevirdi. Dahi öğrenciler ve aileleri birlikte gün aşırı kitap okumaya başladı. Ailecek kitap okunan o anlar ise fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Projeyle birlikte genç yaşlı demeden aile boyu evde kitap okunuyor. Koronavirüse karşı evde kalıp kurallara uyan aileler, "Okuyarak bu salgını yeneceğiz" mesajını verdi. KAYNAK KİTAP OKUYALIM
BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, daha önce başlattıkları okuma projesinin karantina günleri için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Aydeniz, "Bu zaman diliminde çocuklarımıza yapacağımız en iyi şey okuma alışkanlığını kazandırmak olacak. Çocuklarımızın karnını doyurduğumuz gibi kalbini ve kafasını doyuracak kişiliklerine olumlu katkı sağlayacak kaynak kitaplar okutalım. Kalbini sevgi, kafasını bilgiyle besleyelip karantinayı okuyarak aydınlatalım" dedi.

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‘Evde kal’ kitap oku
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