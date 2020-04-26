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Fadime nineye 100’üncü yıl pastası

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Fadime nineye 100’üncü yıl pastası

BURDUR'UN Bucak ilçesinde cumhuriyetle yaşıt 100 yaşındaki Fadime Onaran'a, doğum günü sürprizi yapıldı. Bucak'a bağlı Yeni Mahalle'de oturan Fadime Onaran'ın 100'üncü yaşı için özel bir kutlama gerçekleştirildi. Fadime ninenin oturduğu apartmanın önünde düzenlenen yaş günü partisine, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, bazı resmi kurumların amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

BİR DAHAKİ SEFERE
Kaymakam Tanrıkulu, "Fadime nine, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızın 100'üncü yılını kutladık. Seni bu yıl kent meydanına davet edecektik. Salgın hastalık nedeniyle bu yıl kent meydanında kutlayamadığımız için, biz de senin yanına gelerek hep birlikte kutlayalım dedik. Gelecek yıl meyanda kmutlayacağız" dedi.

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Fadime nineye 100’üncü yıl pastası
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