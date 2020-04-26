Film değil gerçek

ANTALYA'DA, apartman bahçesinden çaldığı motosikletle kaçan hırsız, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Anbean görüntülenen yakalanma anı filmleri aratmadı.

YAYA OLARAK KAÇACAKTI

Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen ekipler, O.Y'nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan O.Y, kaçmaya başladı. Kaçmayı sürdürürken yola poşet fırlatan O.Y.'yi yakalamak için çok sayıda polis ekibi kovalamacaya katıldı. Kırçiçeği Caddesi'nde motosikleti yol kenarında durduran O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü. Bu sırada yaya olarak kaçan O.Y'yi, polis üzerine atlayarak yakaladı. Gözaltına alınan O.Y.'ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin TL ceza uyguladı.