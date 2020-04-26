Gönülden yardımlar

Antaya Yardımlaşma Platformu, koronavirüs nedeniyle şehirde yerleşik yaşayan ve işsiz kalarak mağduriyet yaşayan yabancı vatandaşların yardımına koştu. İçerisinde temel gıda gereksinimleri bulunan gıda kolileri kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi yabancı komşulara ulaştırıldı. Bazılarına ise gıda çeki yardımı yapıldı.

300 KİŞİYE ULAŞILDI

Antalya'ya çalışmak ya da okumak için gelen Uygur Türk'ü, Kazak Türkü, Ahıska Türk'ü, İranlı, Ukraynalı, Suriyeli ve Senegallilerin yardımına Antalya Yardımlaşma Platformu yetişti. Platform Temsilcisi Halit Mert, kapı kapı dolaşarak yardımları ailelere ulaştırdı. Koronavirüs tedbirlerinin başladığı günden itibaren 300 yabancıya destek sağladıklarını belirten Mert, "Normalde de 110 vatandaşa destek sağlıyorduk. Bunun haricinde 60 üniversite öğrencisine burs desteğimiz var. Sosyal medyadan bizimle iletişime geçen yabancılar oldu. Bunun haricinde komşular aracılığı ile ulaştığımız kişiler de oluyor" dedi. Günde ortalama 6 aileye ulaştıklarını ve ailelerin şaşırarak duygulandıklarını ifade eden Mert, "Yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle yabancı vatandaşları unutmadık. Bizim için ailelerin mutlu olmaları önemli. Dinine, diline, ırkına ve siyasi düşüncesine bakmadan bu yardımları yapıyoruz" diye konuştu.

BÖYLESİ TÜRKİYE'DE OLUR

Gıda yardımı karşısında şaşıran Ahıska Türk'ü Koçak ailesi duygulandı. Plastik cam çerçevesi ustası baba Kemal Çolak, Kazakistan'da 1 yıl önce Antalya'ya geldiklerini ve koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kaldıklarını söyledi. İşsiz kalınca evini geçindirmekte zorluk çektiğini belirten Kocak, "2 kızım ve eşimle kira da oturuyorum. Biz aynı kanız. Türkiye bizim vatanımız" diyerek duygularını dile getirdi. 6 aydır Antalya'da yaşayan Uygur Türkü Radmir İsmailov ise otelde aşçılık yapmak için geldiğini fakat koronavirüs nedeniyle otel açılmayınca işsiz kaldığını anlatarak, "Böyle yardımlaşma ancak Türk milletinde var" ifadelerini kullandı.

BAYRAK SEVGİSİ

3 yıldır Antalya'da yaşayan Senegalli yabancı 8 arkadaş aynı evde kalıyor. 4'ü Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuyan 4'ü ise otellerde çalışan Senegalliler koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Gıda yardımı yapılan Senegalliler, Türkiye'yi çok sevdiklerini vurguladı. Mahmut Dıallo, Alıou Seck, Khadım Gueye ve Mamadou Lamıne Thıam, sevgilerini Türk bayrağı açarak gösterdi.