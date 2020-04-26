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Hastanede ilk iftar

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Hastanede ilk iftar
ANTALYA'DA sağlık çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle ramazanın ilk iftarını hastanede, ailelerinden uzakta yaptı. Pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları, iftar saatine yakın görev yerlerinden nöbetleşe ayrılarak yemekhaneye gelip sıraya girdi. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dizayn edilen yemekhanede kendileri için hazırlanan yemekleri alarak masalara oturan sağlıkçılar, akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı. Sağlık çalışanı Yasemin Karataş, "Dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ramazan ayına merhaba dedik ancak bizim için çok bir şey değişmedi. Zaten sağlık çalışanları olarak bayramları, iftarları hastanelerde görev başında geçirmeye alışığız" dedi.
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Hastanede ilk iftar
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