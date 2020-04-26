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’da bir belde karantinada

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Isparta’da bir belde karantinada
ISPARTA'NIN Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı. Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde yaşayan 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine beldenin 8 Mayıs gününe kadar, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Beldeye giriş- çıkışlar yasaklandı. Jandarma ekiplerinin saat 15.30'dan itibaren giriş-çıkışı kontrol altına aldığı beldede, filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.
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Isparta’da bir belde karantinada
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