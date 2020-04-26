İyilik perisi ‘Gül’ görevde

ANTALYA'DA 'İyilik Perisi' olarak bilinen Gül İçoğlu, koronavirüs salgını ve ramazan ayı dolayısıyla kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine gıda yardım dağıtıyor.

KAPI KAPI DOLAŞIYOR

Maddi durumu iyi olmayan kişileri kendisi belirleyen İçoğlu, kendi aracı ile taşıdığı yardım kolilerini evlere teslim ediyor. Gül İçoğlu, kendi maddi imkanı yetmediği yerde tanıdığı hayırseverlerin kapısını çaldığını söyledi. Hayırseverlerin de katkı kolduğu gıda paketlerini yüzlerce aileye ulaştırdığını söyleyen İçoğlu, "Bunu severek yapıyorum. İnsanlara yardım etmek bana huzur veriyor" dedi. Gıda paketlerinin tesliminde zaman zaman duygulu anlar yaşanıyor ve yardım alanlar gözyaşlarına boğuluyor.