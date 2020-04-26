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’in çocuklara sürprizi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Kaymakam Yiğit’in çocuklara sürprizi
ANTALYA'NIN Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, doğum günü 23 Nisan olan 2 öğrenciyi evinde ziyaret ederek pastalı sürpriz yaptı. Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Türköz de olan Kaymakam Yiğit, Mehmet Ali Karamancı İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Demir Keser ile Hacı Sultan Mehmet Kara Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Fatma Gökşen Bozdoğan'ı evinde ziyaret etti. Öğrencilerin doğum günlerini kutlamak için pasta da götürülen ziyarette Kaymakam Yiğit, her iki öğrenciye başarılı ve mutlu bir yaşam diledi.
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Kaymakam Yiğit’in çocuklara sürprizi
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