LSV Dükkan’a alışveriş daveti

faaliyet gösteren LSV Dükkan Antalya Mağazası'nda 'Duygu Yüklü Yaşam' sloganı ile satılan 'LÖSEV Yaşam ve LÖSEV Prestij Sertifikaları' özel günler için Antalyalıları bekliyor. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, yeni yıl ve başsağlığı gibi birçok özel neden için ayrı ayrı dizayn edilen sertifikalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilebiliyor. Sertifikaların satışından elde edilen gelir ise minik hastaların tedavisi için kullanılıyor. LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, "Sadece özel gün kutlamak isteyen insanlar için değil, firmaların sıcak iletişimini ve prestijini en iyi şekilde yansıtacağını düşündüğümüz sertifikalar hem gönderen kişide bir iç huzur hem de alanlarda sevgi dolu mutluluk oluşturmaktadır. Şık tasarımlar, plaket formlar ve ambalajlar ile sunulan sertifikalarımız toplu satıldığı gibi istenilen adrese de yollanabiliyor" dedi.