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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza önceki 22.30 sıralarında Kaş Kalkan Seyir Tepesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Kürşat'ın (54) kullandığı 41 H 6480 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil hurda haline geldi. Otomobilde sıkışan sürücü Ömer Kürşat, olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Kürşat, tedaviye alındı. Ömer Kürşat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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