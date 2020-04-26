Şimdi paylaşma zamanı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, seracılık yapan bir üretici, 200 kilo salatalık ile 200 kilo taze fasulyeyi yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için bağışladı.

TESLİM ETTİ

İlçeye bağlı Karaçulha Mahallesi'nde çiftçilik yapan salatalık, fasulye gibi çeşitli sebzeler yetiştirip, Fethiye'de kurulan pazarlarda satış yapan Ali İhsan Sarışlı, koronovirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olması dolayısıyla yetiştirdiği sebzeleri yardıma muhtaç aileler için topladı. Sarışlı, sebzeleri yardıma muhtaç ailelere dağıtılması için Fethiye Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim etti. Sarışlı, "Şimdi dayanışma vakti. Bende elimden geldiğince katkı koymaya çalıştım" dedi.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Karaçulha mahalle muhtarı Muharrem Akalın da, "Mahallemiznden böyle bir destek bizi de çok sevindirdi. Herkese örnek bir davranış oldu. İhtiyacı olan kardeşlerimize afiyet olsun" diye konuştu.