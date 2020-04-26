Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Toprak suyla buluştu

Toprak suyla buluştu

’da tarımsal sulama mevsimi başladı. Bu yıl 458 bin hektar arazi sulanacak. Hedef, milli ekonomiye 483 milyon lira katkı sağlamak

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Toprak suyla buluştu

TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma, tarımda su tasarrufu sağlama ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırma çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin tarım ve turizm başkenti Antalya'da örtü altı üretimde 12 ay boyunca devam eden sulamanın yanında tarla üretimi için 15 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Antalya ve ilçelerinde toplam 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulandı. Çalışma ile 2020 yılı birim fiyatları ile 483 milyon lira zirai gelir artışı sağlanması hedeflendi.

BARAJLARDAN DEV KATKI
Antalya 'da en önemli sulama projelerinin başında Manavgat Naras Barajı Sulaması geliyor. İş kapsamında 71 bin 420 dekar zirai arazinin sulanması ile ülke ekonomisine yılda 139 milyon 54 bin 740 lira katkı sağlanması planlanıyor. Antalya'da diğer en bir önemli projede ise Korkuteli Barajı Sulaması. İş kapsamında 63 bin 720 dekar zirai arazinin sulanması ile ülke ekonomisine yılda 65 milyon 376 bin 720 TL katkı sağlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak suyla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA