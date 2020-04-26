Toprak suyla buluştu

TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma, tarımda su tasarrufu sağlama ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırma çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin tarım ve turizm başkenti Antalya'da örtü altı üretimde 12 ay boyunca devam eden sulamanın yanında tarla üretimi için 15 Nisan'da başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Antalya ve ilçelerinde toplam 458 bin 869 dekar tarım arazisi sulandı. Çalışma ile 2020 yılı birim fiyatları ile 483 milyon lira zirai gelir artışı sağlanması hedeflendi.

BARAJLARDAN DEV KATKI

Antalya 'da en önemli sulama projelerinin başında Manavgat Naras Barajı Sulaması geliyor. İş kapsamında 71 bin 420 dekar zirai arazinin sulanması ile ülke ekonomisine yılda 139 milyon 54 bin 740 lira katkı sağlanması planlanıyor. Antalya'da diğer en bir önemli projede ise Korkuteli Barajı Sulaması. İş kapsamında 63 bin 720 dekar zirai arazinin sulanması ile ülke ekonomisine yılda 65 milyon 376 bin 720 TL katkı sağlanıyor.