Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Yetimler unutulmadı

Yetimler unutulmadı

’da işadamı , yetimleri unutmadı. 500 yetim için alınan spor ayakkabılar Valiliğin ‘Vefa ’na teslim edildi. İşadamı Göksu, “Yetimlerin bizde ayrı yeri var” dedi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Yetimler unutulmadı
Koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle hayırda yarışan Antalyalı işadamları ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Salgın nedeniyle insan üstü bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına kahve ikramında bulunan MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı ve Göksu Global Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, yetim çocukları unutmadı. Göksu, anlamlı bir projeye imza atarak 500 yetim çocuğa ayakkabı aldı. AYRI BİR YERİ VAR
Başkan Göksu, çocuklar için aldıkları spor ayakkabılarını Antalya Valiliği 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim ettiklerini söyledi. Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle toplumuh rekseminin mücadele ettiğini belirten Göksu, "Devletimiz tüm birimleri ile teyakkuz halinde. Bizler de üzerimize düşenleri yaparak devletimize, vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Ülke olarak böylesine zor günlerden geçerken yetimlerimizi bir nebze de olsa sevindirmek istedik. Yetimlerimizin dinimizde, geleneklerimizde, örf ve adetlerimizde çok kıymetli bir yeri var. Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, bir tek yetimin bile yüzünde tebessümü sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yetimler unutulmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA