Yetimler unutulmadı

Koronavirüs salgını ve ramazan ayı nedeniyle hayırda yarışan Antalyalı işadamları ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Salgın nedeniyle insan üstü bir mesai harcayan sağlık çalışanlarına kahve ikramında bulunan MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı ve Göksu Global Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, yetim çocukları unutmadı. Göksu, anlamlı bir projeye imza atarak 500 yetim çocuğa ayakkabı aldı.Başkan Göksu, çocuklar için aldıkları spor ayakkabılarını Antalya Valiliği 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim ettiklerini söyledi. Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle toplumuh rekseminin mücadele ettiğini belirten Göksu, "Devletimiz tüm birimleri ile teyakkuz halinde. Bizler de üzerimize düşenleri yaparak devletimize, vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Ülke olarak böylesine zor günlerden geçerken yetimlerimizi bir nebze de olsa sevindirmek istedik. Yetimlerimizin dinimizde, geleneklerimizde, örf ve adetlerimizde çok kıymetli bir yeri var. Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, bir tek yetimin bile yüzünde tebessümü sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.