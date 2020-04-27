Anneler dikkat

KORONAVİRÜS dünyanın tek gündemi haline gelmişken tıp dünyası bu salgınla mücadeleye yoğunlaştı. Kadın doğum uzmanı Op. Dr. Funda Yazıcı Erol koronavirüse karşı hamile kadınların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Daha önce SARS ve MERS gibi benzer virüs enfeksiyonlarının gebelerde ölümcül seyrettiğini de belirten Erol, "Anne adayları fiziki mesafe ve genel hijyen kurallarına dikkat etmeli. Ellerini sık sık yıkamalı. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı" dedi.

EVDE KALIN ÇAĞRISI YAPTI

Dr. Yazıcı Erol hamilelerin şüpheli temas durumlarında başka bir nedenle hastaneye gidilmesi gerekmiyorsa 14 gün süre ile evde kalmaları ve toplu alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Erol, "Şüpheli vakalarda 14 gün dolana kadar acil durumlar dışında rutin gebelik muayeneleri ertelenebilir" dedi. Dr. Yazıcı Erol virüslerin anneden bebeğe anne karnındayken plasenta yolundan, doğum sırasında, doğum sonrası emzirme ile ve doğum sonrası temas ile geçebileceğini söyledi. Erol yeni doğan bebeğe de test yapılması gerektiğini ekledi.