Babasına kavuşmayı bekliyor

ANTALYA'DA yaşayan Zehra Çınar (31) ile El Hadji Thiam, 5 yıl önce evlendi. El Hadji Thiam, düğünden 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Türkiye'deki oturma izni iptal edilince de uzun süre geri gelemedi. Thiam, kızı Zeynep'i de izinli olarak geldiğinde, ancak 3 aylıkken görebildi. Yeniden çalışmak için ülkesine dönen El Hadji Thiam, aradan geçen sürede, çeşitli nedenlerle ailesinin yanına dönemedi.

ZEYNEP'İN GÖZÜ YOLDA

Kayınvalidesi Songül Çınar'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin verilen El Hadji Thiam, dönüş hazırlığı yaparken, koronavirüs tedbirlerine takıldı. Şu an 5 yaşında olan Zeynep Thiam, babası ile anneannesi Songül Çınar'ın (56) cep telefonundan görüntülü görüşebiliyor. Zeynep, babasının bir süre daha gelemeyeceğini öğrenince gözyaşı döktü.

YARDIM EDENE ŞEKER

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Zeynep, "Babam gelmese de beni çok sevdiğini biliyorum. Onu sadece cep telefonuyla görüntülü aradığımda görebiliyorum. Babamı çok özledim gelebilirse iyi olacak. Babamı getirene 10 kutu şeker vereceğim" dedi. Anneanne Songül Çınar, yetkililerden bu ayrılığa bir çözüm bulmasını ve kendilerine yardım edilmesini istedi.