Bekle bizi komşu

Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın adası olan Meis ile, 2.1 kilometre uzaklıktaki Antalya'nın Kaş ilçesi arasındaki ilişkilere yıllar sonra koronavirüs nedeniyle ara verildi. Kaş ve Meis Adası arasındaki deniz yolculuğu seferleri 19 Mart'ta durduruldu. Daha önce ev ihtiyaçlarının birçoğunu Kaş'tan karşılayan komşu adadaki halk salgının bitmesini beklemeye başladı.

PAZAR ALIŞVERİŞİ

Kaş ve Meis Adası'nın sakinlerinin arasında çok eskiye dayanan dostluk ve ticari ilişki bulunuyor. Gıda ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli Kaş'a gelen Meislilerin Anadolu ile bağı hiç kopmadı. Çoğunluğu Türkçe konuşan, restoranlarında ve işletmelerinde Türkçe menüler olan Meis Adası sakinleri, her hafta cuma günü pazar yerinde alışveriş yapıp, hafta sonuna da ilçede geçiriyorlardı. Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Meis'e salgından önce her gün seferlerin düzenlendiğini hatırlatarak, "Yılların ticaretine koronavirüs arası verildi. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. El sallasak bizi görecek uzaktalar. Güzel bir ilişki var. Bu hastalık gittiğinde dostluğumuz, turizmimiz ve ticaretimiz de kaldığı yerden devam edecek" dedi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Kaş ve Meis halkının yıllardır adeta iç içe bulunduğunu belirterek, "Kaşlı bir kızımız Meis'e gelin gitti. O kadar iç içe geçmiş bir kültür var. Meisliler de sınırların açılmasını dört gözle bekliyor. Kaş'ı çok seviyorlar. Buraya ticaretin yanı sıra sosyalleşmek, buradaki arkadaşlarını görmek için geliyorlar" diye konuştu.