Isparta 32 Spor’da hedef 3.Lig

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup ikincisi Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Turgut Kul, hedeflerinin 3. Lig olduğunu ve futbolu çok özlediklerini söyledi. Öğrencilerine evde uygulaması için programlar verdiklerini kaydeden genç teknik adam Kul, "Uygulayabildikleri kadar uygulayabilecekler. Liglerin ne zaman başlayacağı konusunda net bir açıklama yok. Bir an önce koronavirüs salgını biter de bizlerde sahaya döneriz. Gerçekten bizler ve futbolcularımız sahaları özledik" dedi.

YOLUN SONU 3.LİG

Bu süreçten en sorunsuz şekilde geçmeyi planladıklarını kaydeden Teknik Direktör Kul, "Liglerin bitmesine 4 hafta kalmıştı. Tam heyecanın olduğu son haftalardı. Federasyonumuz ve yetkililer bu maçları oynatır mı oynatmaz mı bu önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Sporcuların psikolojisi de bozuldu. Bununla da ilgili çalışmalarımız olacak. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. İnşallah yolun sonu 3. Lig olacak" diye konuştu