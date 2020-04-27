Kahramana madalya verilecek

DİĞER taraftan koronavirüs mücadelesinde ön safta çarpışıp virüs kapıp hastalığı yenip plazma bağışında bulunarak hastaların hayatını ikinci kez kurtaran sağlık çalışanlarına madalya verileceği öğrenildi. Bunun için Sağlık Bakanlığı ile Kızılay'ın bir çalışma yürüttüğü kaydedildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisinde hemşire olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan 23 yaşındaki Özgür Civan, 1 Nisan'da yaptığı immün plazma bağışının ardından ikinci kez plazma bağışında bulunacak. Hastalığı yenen Özgür Civan'dan alınan plazmalar Kepez Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde entübe olan 77 yaşındaki Aynur Çiftçi ve KOAH hastası 86 yaşındaki Mehmet Soytürk'ün hayatını kurtarmıştı.