Kampüsün rengi: turuncu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim uygulamasına geçilirken Akdeniz Üniversitesi sessizliğe büründü. Baharın gelmesiyle birlikte kampüs içindeki süs bitkileri ve ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Turuncu rengin hakim olduğu ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sessizliği fırsat bilen kaplumbağalar ise yollarda görüldü.

BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİK

Öğrenciler uzaktan eğitim görürken Türkiye'nin en güzel kampüslerinden olan Akdeniz Üniversitesi'nde büyüleyici bir manzara ortaya çıktı. Kampüs içindeki ağaçlar turuncu çiçek açtı. Ayrıca turunç ağaçları meyve verdi orta rüfüjleri süsledi. Bazı meyveler yol ortasına düştü. Kampüsün sembollerinden nadir görünen kaplumbağalar sessizliği fırsat bilerek ortaya çıktı. Üniversite içinde doğanın oluşturduğu renk cümbüşü hayran bıraktırdı.