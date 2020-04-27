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Pazarlar için yeni düzenleme

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Pazarlar için yeni düzenleme

ANTALYA'DA belediyeler koronavirüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında pazar alanlarına yeni düzenleme getirdi. Kepez Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarlar hafta içine alındı. Ayrıca pazar alanlarına giriş ve çıkışların daha kontrollü sağlanabilmesi ve alışveriş yoğunluğunun azaltılması amacıyla da 12 kapalı semt pazarı haftanın 2 günü açık olacak.

HER GÜNE 6 PAZAR
Muratpaşa Belediyesi de 4 gün süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve vatandaşın talebi doğrultusunda hafta içi açılacak semt pazarlarının gün ve yerlerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenleme ile hafta için her gün 6 pazar kurulacak. Böylece ilçede haftalık 30 pazar olacak. Meltem Mahallesi'nde haftada bir olan pazar 2'ye, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Sigorta ve Güzeloba kapalı pazarları ise haftada 3 güne çıkartıldı.

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Pazarlar için yeni düzenleme
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