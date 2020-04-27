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Raylı sistem hattında Meltem etabı başladı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 ABONE OL
Raylı sistem hattında Meltem etabı başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncü Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor. Katlı kavşağın tamamlanmasıyla Meltem etabına başlanan projede alt yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Meltem Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı Yanyolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan 300 metrelik bölümünde alt yapı deplase çalışmaları gerçekleştiriliyor.

TÜNEL HAZIR
Proje Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak. Projenin Otogar-Meltem etabında da hummalı çalışma yürütülüyor. Otogardan Meltem'e kadar olan bölümde ray montajları tamamlanırken, parke imalatı sürüyor. Otogar-Meltem arasındaki parke ve direk imalatlarının 2 hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor. Otogar Kavşağı altındaki tünel geçişlerinin kazı imalatları tamamlanarak, beton imalatlarına geçildi. 2 ay içinde tamamlanması beklenen bu aşamadan sonra tünellerin içine ray döşenecek.

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Raylı sistem hattında Meltem etabı başladı
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